Veneto, le reggenze dei DS per il 2023/24

Con riferimento all’Avviso prot.n. AOODRVE.21522.23-08-2023, si trasmette l’elenco delle sedi assegnate in reggenza, annuali e temporanee, con decorrenza dal 1° settembre 2023.

I Dirigenti indicati in elenco dovranno comunicare alla Scrivente Direzione l’avvenuta assunzione in servizio presso la sede conferita in reggenza e trasmettere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all’incarico di reggenza, allegata al presente avviso.

Si invita a inserire la presa di servizio e la predetta dichiarazione nell’area di sharepoint dedicata al Dirigente scolastico (cartella personale upload) entro il 6 settembre 2023.