Veneto, le scuole in reggenza nel 2025/26

dall’USR per il Veneto, 21.8.2025.
AVVISO PUBBLICO: Incarichi di reggenza a.s. 2025/2026
Scadenza 25 agosto 2025
Comunicazione dell’Ufficio I: Le manifestazioni di disponibilità devono essere dichiarate per iscritto, compilando, il modulo Sharepoint accessibile con le credenziali personali del Dirigente scolastico, il quale dovrà provvedere a compilare i campi richiesti accedendo all’Area Dirigenti Scolastici → menu a sinistra, alla voce “2025-Domanda-incarico-reggenza”.
Al termine della compilazione e compatibilmente con i tempi tecnici del sistema, verrà inviata una email alla casella di posta indicata con allegata la domanda di incarico di reggenza. Il Dirigente interessato è tenuto a sottoscrivere digitalmente detta domanda e a restituirla esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it entro le ore 09.00 del giorno 25.08.2025.
Si ricorda che la trasmissione alla casella di posta elettronica certificata dell’USR Veneto deve avvenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avviso prot. AOODRVE n. 25161 del 21-08-2025
Sedi disponibili per reggenze annuali
Sedi disponibili per reggenze temporanee
- Avviso prot. AOODRVE n. 25161 del 21-08-2025 e Albo n. 551/2025
