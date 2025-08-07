7.8.2025.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, comunica la rideterminazione
del contingente GPS I fascia sostegno relativa alla sola provincia di Venezia.
L’usr per il Veneto con il decreto AOODRVE n. 3669 del 07 agosto 2025, in corso di pubblicazione sul sito di quest’Ufficio Scolastico Regionale, comunica la rideterminazione del contingente GPS I fascia sostegno relativa alla sola provincia di Venezia.
Pertanto il contingente dei posti di sostegno destinato per l'a.s.2025/26 all'assegnazione degli incarichi a tempo determinato ai candidati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ai sensi della procedura straordinaria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 è così rideterminato: