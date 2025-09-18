18.7.2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esito Fase 1 e avvio fase 2 – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020– Procedura informatizzata dal 17 settembre al 18 settembre 2025
Scadenza 18 settembre 2025, ore 16.30
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 28718 del 17 settembre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 16.30 del 17 settembre 2025 alle ore 16.30 del 18 settembre 2025.
-
Avviso prot. AOODRVE n. 28718 del 17-09-2025
-
Esiti confermati ex lege Fase 1 – TURNO 19
-
Esito individuazioni Fase 1 – TURNO 19
- Avviso prot. AOODRVE n. 28718 del 17-09-2025 e Albo n. 601/2025
.
.
.
.
.
.
Veneto, nomine i ruolo: turno 19, fase 2 nella secondaria ultima modifica: 2025-09-18T07:10:53+02:00 da