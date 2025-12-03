InsegnantiRuolo Autore: - 03 Dicembre 2025 / 22 : 18
Commenti disabilitati su Veneto, nomine in ruolo del turno 30: assegnazioni di sede

Veneto, nomine in ruolo del turno 30: assegnazioni di sede

Gilda Venezia

3.12.2025.

Presa di servizio entro 5 giorni.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 30 – CLASSI DI CONCORSO AM12-AS1

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 38418 del 3 dicembre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 30 – CLASSI DI CONCORSO AM12-AS12

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Veneto, nomine in ruolo del turno 30: assegnazioni di sede ultima modifica: 2025-12-03T22:18:15+01:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia