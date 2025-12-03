3.12.2025.
Presa di servizio entro 5 giorni.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 30 – CLASSI DI CONCORSO AM12-AS1
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 38418 del 3 dicembre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 30 – CLASSI DI CONCORSO AM12-AS12
Avviso prot. AOODRVE n. 38418 del 03-12-2025
Esito individuazione sede – Turno 30
Esito individuazione sede – Turno 30
