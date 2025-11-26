InsegnantiRuolo Autore: - 26 Novembre 2025 / 11 : 12
Veneto, nomine in ruolo del turno 30: fase 1

Gilda Venezia

26.11.2025.

Preferenze entro le ore 11:00 del 27 novembre 2025.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 30 – CLASSI DI CONCORSO AM12-AS12 – Procedura informatizzata dal 26 novembre al 27 novembre 2025

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 37566 del 26 novembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 11.00 del 26 novembre 2025 alle ore 11.00 del 27 novembre 2025.

 

