Veneto, nomine in ruolo del turno 31: fase 1

1.12.2025.
Preferenze entro le ore 13:30 del 2 dicembre 2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 31 – CLASSI DI CONCORSO A008-A036 – Procedura informatizzata dal 1° dicembre al 2 dicembre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 38206 del 1° dicembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 13.30 del 1° dicembre 2025 alle ore 13.30 del 2 dicembre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 38206 del 01-12-2025
Convocazioni
Disponibilità
- Avviso prot. AOODRVE n. 38206 del 01-12-2025 e Albo n. 740/2025
