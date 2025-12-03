Veneto, nomine in ruolo del turno 31: fase 2

3.12.2025.
Scadenzia ore 12.00 del 4 dicembre 2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Esiti fase 1 e avvio Fase 2 – TURNO 31 – CLASSI DI CONCORSO A008-A036 – Procedura informatizzata dal 3 dicembre al 4 dicembre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 35726 del 13 novembre 2025, di cui all’oggetto, unitamente ai prospetti degli esiti della FASE 1, per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 12.00 del 3 dicembre 2025 alle ore 12.00 del 4 dicembre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 38431 del 03-12-2025
Esito individuazioni e conferme Fase 1 – TURNO 31
- Avviso prot. AOODRVE n. 38431 del 03-12-2025 e Albo n. 746/2025
