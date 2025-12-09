Veneto, nomine in ruolo del turno 32: fase 1

9.12.2025.
Scadenza 10 dicembre 2025, ore 12.30.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 32 – PROCEDURE CONCORSUALI DDG 1546/2018 – DD 499/2020 – Procedura informatizzata dal 9 dicembre al 10 dicembre 2025
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n.38948 del 9 dicembre 2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali delle procedure concorsuali DDG 1546/2018 – DD 499/2020 – A.S. 2025/26.
Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 12.30 del 9 dicembre 2025 alle ore 12.30 del 10 dicembre 2025.
Avviso prot. AOODRVE n. 38948 del 9-12-2025
Convocazioni
Disponibilità
- Avviso prot. AOODRVE n. 38948 del 9-12-2025 e Albo n. 755/2025
