Veneto, nomine in ruolo del turno 34: fase 1, AM12

17.12.2025.

Scadenza ore 12.00 del 17 dicembre 2025.

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – Avvio Fase 1 – TURNO 34 – CLASSE DI CONCORSO AM12 – Procedura informatizzata dal 17 dicembre al 17 dicembre 2025

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. AOODRVE n. 39961 del 17 dicembre 2025 e Albo n. 771/2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 15.30 del 17 dicembre 2025 alle ore 18.30 del 17 dicembre 2025

 

