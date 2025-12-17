17.12.2025.

Scadenza ore 12.00 del 17 dicembre 2025.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. AOODRVE n. 39961 del 17 dicembre 2025 e Albo n. 771/2025, relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – A.S. 2025/26.

Le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dalle ore 15.30 del 17 dicembre 2025 alle ore 18.30 del 17 dicembre 2025

.

.

.

.

.

.

.

Veneto, nomine in ruolo del turno 34: fase 1, AM12

ultima modifica: da