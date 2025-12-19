InsegnantiRuolo Autore: - 19 Dicembre 2025 / 03 : 42
Veneto, nomine in ruolo del turno 35: assegnazioni di sede A008

Gilda Venezia

18.12.2025.

Presa di servizio entro 5 giorni.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 35 – CLASSE DI CONCORSO A008

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Dispositivo prot. AOODRVE n. 40067 del 18-12-2025 e Albo n. 777/2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 35 – CLASSE DI CONCORSO A008.

 

