18.12.2025.
Presa di servizio entro 5 giorni.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 35 – CLASSE DI CONCORSO A008
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Dispositivo prot. AOODRVE n. 40067 del 18-12-2025 e Albo n. 777/2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 35 – CLASSE DI CONCORSO A008.
Dispositivo prot. AOODRVE n. 40067 del 18-12-2025 e Albo n. 779/2025
Esito individuazione sede – Turno 35
- Link all’Albo Pretorio
