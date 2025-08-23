Veneto, scorrimenti del 22 agosto

8.8.2025.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio scolastico sono pubblicati i seguenti avvisi.
D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A049 – Terzo scorrimento graduatoria
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Veneto, così come integrata a seguito dell’ulteriore scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei candidati idoneiai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3831 del 22-08-2025
- Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3831 del 22-08-2025 e Albo n. 554/2025
D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso AM48 – Pubblicazione graduatoria di merito finalizzata all’individuazione dei candidati sui posti precedentemente assegnati ma oggetto di rinuncia
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che sul sito dell’USR Emilia Romagna è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso AM48 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA di I GRADO, così come integrata a seguito dello scorrimento, previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023..
D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso AS48 – Pubblicazione integrazione graduatoria di merito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che sul sito dell’USR Friuli Venezia Giulia è pubblicata l’integrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, della graduatoria di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 10 dicembre 2024, n. 3059 per la classe di concorso AS48 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO, per la regione Veneto.
