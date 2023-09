Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.9.2023.

All data di oggi, 3 settembre, non vi è ancora nessuna notizia né sulla pubblicazione di GaE e GPS ripulite dalle nomine in ruolo né sulle assegnazioni delle sedi ai docenti che attendono una supplenza.

Il timore maggiore è però quello di un’assegnazione solo via mail ai diretti interessati, così come è stato per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per le quali l’UAT I di Venezia non ha pubblicato le tabelle di tutti i movimenti così come è avvenuto negli anni scorsi e come è stato quest’anno in tutte le altre province d’Italia.

Motivazione: tutela della privacy…

Al momento dunque non vi è alcuna notizia ufficiale per i supplenti.

Comprendiamo sicuramente la difficoltà di completare le numerosissime operazioni che durante l’estate l’ufficio ha dovuto espletare in tempi assai ristretti, anche con un organico di funzionari sicuramente insufficiente e al di sotto delle necessità: a loro va tutta la nostra comprensione e stima.

Ma l’ufficio avrebbe comunque dovuto pubblicare qualche avviso sullo slittamento delle date per non lasciare allo sbando i colleghi e le scuole interessate.

Venezia: ancora niente VEDI IL BOLLETTINO

Date previste per la pubblicazione:

Belluno (pubblicazione prevista dall’8 settembre)

(pubblicazione prevista dall’8 settembre) Benevento (pubblicazione prevista per il 1 settembre)

(pubblicazione prevista per il 1 settembre) Chieti e Pescara VEDI AVVISO

VEDI AVVISO Napoli (pubblicazione prevista da settembre)

Venezia, ancora nessuna notizia su supplenze e graduatorie

