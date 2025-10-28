USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 28.10.2025.

Restituzione dei posti dalle graduatorie esaurite per totale scorrimento.

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia.

Restituzione ulteriori posti graduatorie esaurite per totale scorrimento, all’esito dell’OTTAVO turno di supplenze.

Venezia, classi di concorso restituite dopo l’8° turno di nomine

