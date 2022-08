Venezia, GPS sostegno 1 fascia

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 17.8.2022.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: Si pubblicano sul sito le graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la provincia di Venezia per l’a.s. 2022/2023, compilate ai sensi dell’O.M.n. 112/2022, relativamente al SOSTEGNO PRIMA FASCIA ADAA, ADEE, ADMM, ADSS.

