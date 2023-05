USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 25.5.2023.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione Personale DOCENTE: In data odierna sono pubblicati nella sezione dedicata i prospetti dei posti disponibili dopo i movimenti a.s. 2023/24 del personale docente di ogni ordine e grado, per la provincia di Venezia.

Venezia: i posti disponibili dopo i trasferimenti

