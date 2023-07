USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 19.7.2023.

Su indicazione dell’Ufficio I: si pubblicano i prospetti delle disponibilità per le immissioni in ruolo del personale docente di tutti gli ordini e gradi per l’A.S. 2023-2024 – provincia di Venezia.

Venezia, i posti disponibili per i ruoli

ultima modifica: da