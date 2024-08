Si pubblicano sul sito https://venezia.istruzioneveneto.gov.it le graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la provincia di Venezia per l’a.s. 2024/2025, compilate ai sensi dell’O.M. n. 88/2024, relativamente al conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato (procedura straordinaria in attuazione dell’art 14, comma 1 lettera c)-bis del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/204), limitatamente al SOSTEGNO PRIMA FASCIA – ADAA, ADEE, ADMM, ADSS.