Nel caso di aspiranti presenti in più graduatorie, sarà possibile scegliere la combinazione Provincia/classe di concorso in ordine di preferenza.

B) Fase 2 – dopo l’assegnazione della provincia, indicazione dell’ordine preferenziale delle sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata (funzioni aperte nelle date che saranno rese note con successivo avviso).

Le funzioni per esprimere la conferma della provincia di inserimento nelle GAE (nonché delle combinazioni provincia/classe di concorso) saranno aperte dalle ore 8.00 del 16 luglio alle ore 23.59 del 18 luglio 2022.

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun tipo posto/classe di concorso. Qualora un aspirante risultasse tra coloro che possono esprimere preferenze per più classi di concorso, l’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e provincia.

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio.

Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per i posti e/o per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare la rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella sopra descritta.

Si invitano gli aspiranti ad effettuare la scelta con un certo anticipo rispetto al momento della chiusura. Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno della procedura stessa.

La presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale delle province non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste, quindi disponibilità di posti vacanti e disponibili da contingente destinato a nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 399 del D.Lgs. 297/1994) e collocazione in posizione utile all’assunzione in ruolo.

Si sottolinea che la rinuncia alla proposta di immissione in ruolo comporta il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento. Tale situazione comporterà, nei casi previsti dalla normativa vigente, il depennamento dalla graduatoria di cui trattasi.

Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni,sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line.