InsegnantiMobilità Autore: - 22 Maggio 2026 / 04 : 45
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Venezia – Organici di diritto e di fatto a.s. 2026-27

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia,  maggio  2026.

UAT di Venezia: gli organici di diritto e di fatto dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado e del Personale educativo con le disponibilità prima e dopo dei movimenti

Gilda Venezia

Anno scolastico 2026/27.

Scuola per l’INFANZIA

Scuola PRIMARIA
AA-ALUNNI SEZIONI OD-26-27 21-05-2026

 

AA-DATI ORGANICO 26-27 21-05-2026

AA-DATI RIASSUNTIVI-OD 26-27 21-05-2026

Prospetto_Organico_e_Disponibilita’_Prima Movimenti AA 26-27 21-05-2026

Ripartizione-Potenziamento-Infanzia-26-27 21-05-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EE-ALUNNI CLASSI OD 26-27 21-05-2026

 

EE-DATI ORGANICO 26-27 21-05-2026

EE-DATI RIASSSUNTIVI OD 26-27 21-05-2026

EE-POSTI L.I. PER AGGREGAZIONE 26-27 21-05-2026

OD_POSTI_MOTORIA_PRIMARIA_VENEZIA_26-27 21-05-2026

OD-CENTRI-TERRITORIALI-26-2721-05-2026

Prospetto_Organico_e_Disponibilita’_Prima Movimenti_EE 2026-27 21-05-2026

Ripartizione-Potenziamento-Primaria-VE-26-27 21-05-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di I GRADO

Scuola secondaria di II GRADO
Decreto nuovi percorsi musicali 21-05-2026

 

DOTAZIONE ORGANICA O.D. 2026-27 21-05-2026

ORGANICO CPIA O.D. 2026-27 21-05-2026

POSTI DI POTENZIAMENTEO 2026-27 21-05-2026

Disponibilità prima dei movimenti 21-05-2026

RIEPILOGO PROVINCIALE O.D. 2026-2721-05-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOTAZIONE ORGANICA O.D. 2026-27 21-05-2026

 

ORGANICO LICEI MUSICALI A.S. 2026-27 21-05-2026

RIEPILOGO PROVINCIALE DATI DI ORGANICO 2026-27 21-05-2026

RILEVAZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP E POSTI DI SOSTEGNO 21-05-2026

RIPARTIZIONE POSTI DI POTENZIAMENTO A.S. 2026-27  21-05-2026

DISPONIBILITA PRIMA DEI MOVIMENTI PERSONALE DOCENTE 21-05-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale A.T.A.

Personale Educativo
Disponibilità prima dei movimenti 21-05-2026

 

Data ultimo aggiornamento:  21.05.2026

La pagina dedicata dell’UAT di Venezia

Le altre province del VENETO 

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Gli organici della provincia di Venezia del 2025/26

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Venezia – Organici di diritto e di fatto a.s. 2026-27 ultima modifica: 2026-05-22T04:45:12+02:00 da
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