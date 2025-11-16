Stampa Autore: - 16 Novembre 2025 / 12 : 13
Venezia, vietato parlare di mafie al liceo?

Gilda Veneziadi Alex Corlazzoli, Il Fatto Quotidiano,  15.11.2025.

Il preside sospende “per prudenza” l’incontro col giornalista di Report e la PM. Parla di “sospensione”, ma il cronista Molino: “Ho ricevuto una mail che parla di evento annullato”. Protestano gli studenti: “L’intervento del preside coincidente con la circolare sulla par condicio firmata dal ministro Valditara”

Il preside del liceo scientifico Benedetti di Venezia, Marco Vianello, dice a ilfattoquotidiano.it che l’incontro antimafia nella suo scuola è stato “sospeso per prudenza”. Ma il giornalista di Report Walter Molino dà un’altra versione: “Ho ricevuto una mail che parla di evento annullato”. Di sicuro c’è solo che al liceo Benedetti non si terrà alcuna assemblea sul radicamento delle mafie nel tessuto economico e politico del Veneto. Non nei prossimi giorni, almeno. Previsto per il prossimo 3 dicembre, l’evento – intitolato “Cosa Veneta” – prevedeva l’incontro degli studenti con Molino e con la pm di Venezia Federica Baccaglini. Ma è saltato, per volontà di Vianello.

“Un intervento, quello del preside, ad orologeria, coincidente esattamente con la circolare sulla par condicio firmata in quelle ore dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara”, racconta Alice del Coordinamento studentesco Venezia – Mestre. “Da alcuni miei professori sono venuto a conoscenza di alcuni materiali di cui non sapevo nulla ed è prudente che io li possa esaminare condividendoli con il nuovo consiglio d’istituto che verrà a breve eletto”, sostiene Vianello.
Il preside non nega che il contesto criminale veneto (con i procedimenti giudiziari in corso) sia particolarmente delicato. Spiega però di voler prendersi del tempo per valutare con i genitori e con gli alunni chi far intervenire all’appuntamento, che sarà riprogrammato.

Ad accusarlo sono i ragazzi del collettivo autogestito Tuwat, che conta studenti anche al Benedetti: “L’annullamento di questo incontro, che doveva vedere un giornalista e una pm antimafia, due personalità che chiaramente dovrebbero essere ben accette in un liceo, rappresenta un problema manifesto e presente, ma sottaciuto. La motivazione della cancellazione poi, potrebbe risiedere in una circolare del ministro dell’Istruzione Valditara. Inutile aggiungere che il contraddittorio non può e non deve esserci quando si parla di mafia o di un genocidio. Come Assemblea studentesca autogestita Tuwat ribadiamo l’importanza di una scuola libera e critica. Chiediamo trasparenza e risposte chiare, dal dirigente o da chi sia responsabile di questo annullamento”.
Pronta la risposta di Vianello: “Non conosco nessuno di quel collettivo e non so come incontrarli ma posso dire con certezza che pur condividendo la circolare del ministro, questo incontro non è stato sospeso per quella motivazione”.

Il caso, intanto, è finito anche sulle pagine social di Report: “L’incontro Cosa Veneta era stato pensato e organizzato dal liceo scientifico Benedetti di Venezia per parlare del radicamento delle mafie nel tessuto economico e politico del Veneto. I ragazzi avrebbero dovuto incontrare due protagonisti della lotta al fenomeno mafioso e alla sua infiltrazione sociale: la sostituta procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, Federica Baccaglini che ha condotto numerose inchieste sui clan di camorra e ‘ndrangheta nelle province venete, e il giornalista investigativo di Report, Walter Molino. Nonostante l’alto numero di adesioni da parte dei ragazzi, abbastanza da far già pensare a un secondo appuntamento, l’incontro, previsto per il 3 dicembre, è stato improvvisamente annullato, con una mail, lunedì sera. I motivi addotti sarebbero di organizzazione interna e sovrapposizione con un fitto calendario”. Ed è proprio Molino che racconta: “Il materiale di cui fa cenno il preside credo si composto da alcuni articoli e della relazione semestrale della Dia sulla mafia in Veneto. Avevo suggerito di leggerli affinchè gli studenti arrivassero preparati. Mi spiace sia tutto finito così. L’invito risale al 26 settembre e avevo subito aderito”.
A preoccuparsi è anche Alice del Coordinamento studentesco Venezia – Mestre: “Non vorrei tirare facilmente le somme ma è abbastanza evidente che vi sia una manovra di Governo sulla libertà educativa delle scuole”

 

