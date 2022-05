di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 13.5.2022.

L’art. 3 Comma 4 dell’ordinanza prende in considerazione la situazione di coloro che, già inseriti in GPS 2020/21 – 2021/22, non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento.

Non avverrà il depennamento e si conserverà il punteggio che si aveva in precedenza. Perderanno invece valore tutti i titoli di preferenza e precedenza che vanno confermati.

Quindi tutti i titoli di servizio e culturali già inseriti continueranno ad avere valore e il punteggio non subirà alcuna modifica. Se però uno possedeva titoli di preferenza come figli a carico o di precedenza come la 104, gli stessi, qualora non venga presentata domanda di aggiornamento, non verranno confermati.

Vengo depennato se non aggiorno le GPS?

