dal blog di Gianfranco Scialpi, 14.4.2026.

La loro azione efficace e facilmente replicabile: un vero aumento contrattuale: 400 € per il tiennio 2026-28.

Veri aumenti per i docenti altoatesini. La loro azione

Veri aumenti per i docenti altoatesini. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una notizia inusuale: i prof. e non solo dell’Alto-Adige riceveranno un vero aumento contrattuale: 400 € per il tiennio 2026-28.

L’obiettivo non è stato ottenuto con scioperi ad oltranza, manifestazioni o sit-in. Semplicemente astenendosi dalle attività extra. hanno semplicemente applicato il contratto nella parte prescrittiva.

Scrive G. Ballarò (pagina Facebook) <<Sono entrati in classe, hanno fatto lezione, hanno corretto i compiti e interrogato. Tutto perfetto, tutto regolare.

Ma da quel momento in poi: niente un minuto in più. Niente progetti extra cuciti su misura di notte.

Niente gite che tolgono il sonno e il weekend.

Niente riunioni fiume fuori orario.

Niente “lo faccio lo stesso per il bene dei ragazzi”.T

utto quello che per anni ha tenuto in piedi la scuola italiana, nell’ombra e nel silenzio, è sparito all’improvviso E lì il sistema è imploso. Le gite si sono fermate, i progetti sono saltati, le scuole sono andate in affanno. Perché la verità è nuda e cruda: la nostra scuola non si regge sulle leggi dello Stato, si regge sulla generosità gratuita degli insegnanti. Si regge sul loro lavoro regalato.

Quando quella disponibilità è venuta meno, il problema è diventato reale per le famiglie, per i dirigenti e per la politica. Non si poteva più far finta di niente. Risultato? La Provincia autonoma è intervenuta con soldi veri e trattative serie: aumenti fino a circa 400€ lordi al mese. Nel resto d’Italia, mentre leggiamo questi numeri, il Ministero annuncia trionfalmente circa 163€… all’anno.La differenza non è solo nel portafoglio. È nella dignità. In Alto Adige hanno smesso di confondere la “missione” con il volontariato non pagato>>

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Veri aumenti per i docenti altoatesini

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