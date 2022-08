Patti per la scuola, lezioni in presenza, miglioramento dell’alternanza scuola lavoro. E poi ancora: potenziamento insegnanti di sostegno, ius scholae, opportunità di crescita professionale per i docenti e istituzione di aree di priorità educativa. Sono solo alcuni dei punti riguardanti la scuola presenti in alcuni dei programmi pubblicati da partiti come Lega e PD.

Tuttoscuola li sta analizzando uno a uno in un viaggio per capire se la scuola sarà o no al centro dell’agenda politica dei prossimi anni e quanto effettivamente di scuola si stia parlando in questa campagna elettorale. Fino ad oggi abbiamo analizzato le proposte per la scuola di Forza Italia, Partito Democratico, Lega, Sinistra Italiana, Fratelli d’Italia, Azione ed Europa+, ma ne vedremo anche altre.

Leggi tutte le proposte per la scuola di:

Azione ed Europa+

Centrodestra

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Lega

Partito Democratico

Sinistra Italiana

Verso le elezioni: tutte le proposte per la scuola

