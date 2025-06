E’ determinato dall’art. 9 comma 6 del DPCM 4 agosto 2023

“La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale e’ superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.”

Quando si consegue l’abilitazione

E’ sempre l’art. 9 comma 7 a prevedere

“Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo e’ acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.”

Prova finale svolta max due volte

La prova finale del percorso di completamento per i vincitori del concorso PNRR può essere ripetuta ancora un’altra volta in caso di esito negativo.

A stabilirlo è l’art.-18bis del Decreto L.vo n. 59/2017

Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

Entro quanto tempo deve essere svolta la seconda prova finale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in accordo con il MUR, ha indicato la data dell’8 agosto come termine ultimo per il conseguimento dell’abilitazione da parte dei docenti che stanno seguendo i percorsi di completamento da 30 e 36 CFU per permettere il completamento delle operazioni per la trasformazione dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato dal 1° settembre 2025.

In nessun documento però è indicato entro quanto tempo dovrebbe essere ripetuta la prova e il relativo esito negativo per comporta la decadenza dalla graduatoria.

Si può ipotizzare che entro la data dell’08 agosto le Università prevedano una eventuale seconda chance oppure è prevista la proroga del contratto a tempo determinato e ci saranno tempi più lunghi per poter svolgere la prova?

