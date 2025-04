Vincitori del concorso PNRR1 senza abilitazione

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 23.4.2025.

Docenti vincitori di concorso PNRR1 senza abilitazione.

Che cosa prevede la normativa: i requisiti richiesti nel bando e scadenze.

Un nostro lettore, in una nota indirizzata alla nostra redazione, ci ha chiesto cosa prevede la normativa in merito a chi ha superato il concorso PNRR1 ed è impossibilitato a conseguire l’abilitazione entro il 31 agosto 2025. In merito cercheremo di fare una panoramica al fine di dare una risposta in base alla normativa vigente.

Requisiti richiesti nel bando

Il decreto 2575 del 6 dicembre 2023, nel bandire il concorso PNRR 1, ha consentito la partecipazione agli aspiranti non abilitati in possesso di laurea magistrale o diploma ITP con almeno tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio di cui almeno uno nella classe di concorso specifica per la quale chiede di partecipare o con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.

Vincitori

L’art. 13 del decreto 59 del 2017 novellato, prevede, per i vincitori del concorso sprovvisti di abilitazione all’insegnamento, di ricevere un contratto a tempo determinato e l’obbligo di acquisire, 30 o 36 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale al fine di conseguire l’abilitazione e la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Organizzazione percorsi abilitanti

Il ministro dell’istruzione e del merito, nel fornire le indicazioni sull’organizzazione dei percorsi abilitanti, ha rilevato la necessità di collaborazione tra le istituzioni accademiche al fine di agevolare i docenti che devono abilitarsi in una classe di concorso non attivata nella loro regione di servizio, prevedendo, inoltre la possibilità di svolgere detti percorsi in parte a distanza, con un limite massimo del 50% delle attività didattiche in modalità telematica sincrona.

Scadenza

I suddetti percorsi di completamento devono terminarsi entro il 18 luglio 2025 con un esame finale presso l’istituzione che ha attivato la classe di concorso, senza l’obbligo di presenza dei docenti delle altre istituzioni coinvolte.

Mancata abilitazione

I docenti che non dovessero conseguire l’abilitazione, secondo la normativa vigente, perderebbero il diritto al contratto a tempo indeterminato. Fermo restante eventuali modifiche dell’ultimo momento in merito a tale disposizione.

.

.

.

.

.

.

.

Vincitori del concorso PNRR1 senza abilitazione ultima modifica: da