Vincitori PNRR 3, nessun accantonamento di posti ma ruolo garantito senza limiti di tempo

Di Sabrina Maestri, Scuola Informa , 2 .6. 2026

Vincitori del concorso PNRR 3 : nessun accantonamento di posti ma ruolo assicurato senza limiti di tempo

L’attesa sta per finire per i candidati del concorso PNRR 3. In alcune regioni e per alcune classi di concorso le prove orali si sono già concluse e le commissioni stanno procedendo con la valutazione dei titoli. In ogni caso il termine ultimo per la conclusione definitiva della procedura è fissato al 30 giugno 2026. Entro tale data ovunque dovranno essere pubblicate le graduatorie dei vincitori, in modo che sia tutto pronto per le operazioni di immissione in ruolo che partiranno a luglio come di consueto. Per mettere fine ad alcuni dubbi tra gli aspiranti occorre chiarire che non è previsto nessun accantonamento di posti per i vincitori del PNRR 3, ma il ruolo resta comunque assicurato, senza limiti di tempo. Di seguito i dettagli.

Il decreto che autorizzerà i posti per le immissioni in ruolo (atteso per gli inizi di luglio) indicherà anche l’ordine attraverso cui si scorreranno le varie graduatorie concorsuali. Si partirà dai concorsi banditi più in là nel tempo (per alcune classi di concorso esistono ancora graduatorie del 2016). La situazione ovviamente sarà differenziata tra le regioni. Nello scorrimento dei vincitori, all’ultimo posto, si collocheranno le graduatorie dei vincitori del PNRR 3.

Come abbiamo detto, non è previsto alcun accantonamento di posti per il PNRR 3. A tal proposito occorre fare infatti alcune precisazioni. Col PNRR 1 e PNRR 2 si era reso necessario accantonare una parte dei posti autorizzati per il ruolo perchè i calendari delle prove si erano protratti non garantendo la pubblicazione delle graduatorie in tempo utile per chiudere le immissioni entro il 31 agosto. Era stata dunque disposta una proroga delle immissioni entro il 31 dicembre, accantonando i posti che sarebbero stati dati al ruolo dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre. Questa ipotesi non si pone col PNRR 3, dal momento che la data ultima di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori è fissata al 30 giugno 2026, e le immissioni in ruolo potranno tranquillamente chiudersi entro il 31 agosto.

Ulteriore aspetto su cui porre l’attenzione è il numero di posti banditi per il PNRR 3, basato su un fabbisogno previsionale del prossimo triennio.

Alla luce di ciò occorre concludere che:

non saranno accantonati posti per il PNRR 3 : si arriverà a scorrere i vincitori del PNRR 3 dopo aver attinto dalle precedenti graduatorie concorsuali ancora esistenti;

: si arriverà a scorrere i vincitori del PNRR 3 dopo aver attinto dalle precedenti graduatorie concorsuali ancora esistenti; non tutti i vincitori PNRR 3 vedranno il ruolo per l’a.s 2026/27;

vedranno il ruolo per l’a.s 2026/27; il ruolo è garantito senza limiti di tempo: i vincitori PNRR 3 che non otterranno quest’anno il ruolo lo potranno ottenere negli anni successivi senza scadenza.

Vincitori PNRR 3, nessun accantonamento di posti ma ruolo garantito senza limiti di tempo

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