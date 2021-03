dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 26.3.2021.

Superare le difficoltà tecniche e normative intervenendo sulle assegnazioni provvisorie.

Nel corso del convegno organizzato dalla Gilda della Liguria sul problema della penuria dei docenti con particolare riferimento alla scuola primaria il vicepresidente della VII commissione (istruzione) del Senato Sen. Mario Pittoni ha confermato le difficoltà tecniche e normative per intervenire ora in merito al vincolo quinquennale. L’unica soluzione possibile sarà, forse, intervenire in sede di assegnazioni provvisorie rimandano all’a.s. 2021-22 una soluzione definitiva della questione.

Facciamo notare che la provvisoria “soluzione” che consentirebbe l’assegnazione provvisoria ha per oggetto l’organico di fatto e non quello di diritto. L’effetto sarebbe quello di riprodurre anche per l’a.s. 2021-22 una massa di precariato che non viene stabilizzato sugli organici di diritto con l’effetto di moltiplicazione delle situazioni di precarietà sul territorio nazionale.

Gilda degli insegnanti di Venezia

Vincolo quinquennale. Il Sen. Pittoni (Lega): difficile eliminarlo ora, lavoriamo ad altre soluzioni

