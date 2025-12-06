Obiettivo scuola, 5.12.2025.

Vincolo triennale: per gli assunti da GPS I fascia si considera l’anno di servizio a tempo determinato. Chiarimenti.

Il CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028 ha previsto delle importanti novità in merito al computo del c.d. “vincolo triennale”.

VINCOLO TRIENNALE NEOIMMESSI IN RUOLO

I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

Pertanto:



Il vincolo triennale riguarda solo gli immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Nessun vincolo invece è previsto per chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti. Rientrano nel vincolo anche coloro che dal 2023/2024 hanno ottenuto nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune o di sostegno (da GPS I fascia).

Per i docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune (es. docenti vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione) si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione.

Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero.

Il vincolo non sa chi usufruisce dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

QUALI PERIODI SI CONSIDERANO NEL VINCOLO?

Il nuovo CCNI Mobilità 2025/2028 precisa quali periodi si considerano ai fini del “vincolo triennale”.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:

gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;

o dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente; gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova (attenzione il periodo di supplenza si considera nel triennio solo se la supplenza è successiva al superamento dell’anno di prova).

conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 al superamento del periodo di formazione e prova (attenzione il periodo di supplenza si considera nel triennio solo se la supplenza è successiva al superamento dell’anno di prova). l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;

assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova; gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;

l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.



ASSUNTI DA GPS I FASCIA

Com’è noto, coloro che son stati assunti da GPS I fascia con nomina finalizzata al ruolo sottoscrivono per il primo anno un contratto a tempo determinato. Con la conferma in ruolo il contratto viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1° settembre dell’anno precedente.

Ai fini del computo del triennio del vincolo viene considerato l’anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova.

DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE

In deroga al vincolo triennale, ai docenti è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità e mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:

genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età; coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: personale con disabilità ed invalidità civile superiore ai 2/3 oppure con minorazione ascritta alla prima, seconda, terza categoria della Legge 648/1950; personale con disabilità grave personale che assista persona disabile grave entro il secondo grado e, nelle condizioni previste entro il terzo grado di parentele).

Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;

coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni che compia gli anni tra il 01/01 e il 31/12 dell’anno in cui si presenta l’istanza. Non è necessario il requisito della convivenza.

