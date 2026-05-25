Violenza contro i docenti a Parma: il rispetto si insegna anche con la responsabilità

di Alessandra Michieletto, Gilda degli insegnanti di Venezia, 25.5.2026

L’aggressione subita dai due docenti a Parma non può essere archiviata come una bravata o come un episodio di semplice intemperanza giovanile. Quando un insegnante viene insultato, colpito e deriso, non viene ferita soltanto una persona, ma viene colpita l’idea stessa di scuola come luogo di rispetto, di crescita e di formazione civile. In episodi come questo emerge una frattura profonda: viene meno il riconoscimento dell’autorevolezza educativa e del valore della relazione tra docente e studente.

In questo senso risultano particolarmente significative le parole del Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, che ha invitato a non minimizzare l’accaduto, affermando che chi si rende protagonista di simili atti non può essere considerato semplicemente uno studente, ma deve essere chiamato per ciò che dimostra di essere in quel momento: un responsabile di un comportamento delinquenziale. E’ una presa di posizione forte, ma necessaria, perche richiama tutti a un principio fondamentale: la scuola non può trasformarsi in uno spazio in cui la violenza viene giustificata, attenuata o addirittura normalizzata.

Educare, infatti, non significa cancellare la gravità dei fatti in nome di una comprensione malintesa. Educare significa insegnare che ogni gesto ha un peso, che ogni scelta produce effetti, che ad ogni azione corrispondeuna reazione, o meglio ancora una conseguenza. E’ questo uno dei fondamenti della responsabilità personale: comprendere che le proprie azioni non si esauriscono nel momento in cui vengono compiute, ma generano effetti sugli altri, sulle istituzioni e su se stessi.

Proprio per questo, la non denuncia dei docenti aggrediti non e educativa. Sul piano umano può essere comprensibile: possono incidere la paura, la stanchezza, il desiderio di chiudere in fretta una vicenda dolorosa o persino un sentimento di pietà verso i ragazzi coinvolti. Ma sul piano educativo e civile il messaggio che passa è profondamente sbagliato. Se a un’aggressione non segue una risposta chiara, si rischia di trasmettere l’idea che anche un atto grave possa restare senza conseguenze formali, che la responsabilità sia aggirabile e che il limite possa essere superato senza doverne davvero rispondere.

La denuncia, in questi casi, non deve essere letta come vendetta o accanimento, ma come un atto di responsabilità. E’ un modo per affermare che la scuola e la società democratica si fondano anche sul rispetto delle regole e sulla certezza che le azioni hanno conseguenze. Denunciare significa tutelare i docenti, proteggere gli altri studenti e, in fondo, offrire anche agli aggressori una possibilità di confronto reale con la gravità dei propri gesti. Senza questo passaggio, il rischio è quello di confondere l’educazione con l’impunità.

Una scuola autenticamente educativa non rinuncia alla fermezza. Ascolta, accompagna, prova a recuperare, ma nello stesso tempo chiama ciascuno a rispondere delle proprie azioni. Perchè non esiste crescita senza responsabilit, e non esiste responsabilità senza conseguenze. Se davvero si vuole contrastare il degrado culturale e civile che episodi come quello di Parma mettono in evidenza, bisogna ribadire con chiarezza che il rispetto non è un valore astratto, ma una regola concreta di convivenza. E quando quella regola viene spezzata, ignorarne le conseguenze non educa: indebolisce la scuola e rende piu fragile l’intera comunità.

Violenza contro i docenti a Parma: il rispetto si insegna anche con la responsabilità

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