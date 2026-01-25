dal blog di Gianfranco Scialpi, 24.1.2026.

Violenza giovanile a scuola. La circolare del Ministro dovrà essere molto puntigliosa e si spera che non sia vaga.

Violenza giovanile a scuola. L’istituzione formativa diventa massmediologicamente interessante, quando una vicenda si presenta eccezionale. Questa riveste i caratteri della violenza che genera la paura. Come abbiamo scritto viviamo assediati da fatti e vicende che ingenerano, come ha scritto il filosofo coreano B. Chul Han uno stato d’ angoscia. Ci paralizza, ci isola, aumentando stati d’ansia e nevrosi varie.

Fatta questa premessa, il Ministro Valditara ha dichiarato a Porta a Porta: “Stiamo preparando una circolare con il collega Piantedosi, sarà una risposta alle richieste delle scuole“

La richiesta di una circolare chiara e concreta

Noi speriamo che la circolare non risulti vaga, confermando solo quello che già sappiamo: l’introduzione a richiesta del metal detector. Ci auguriamo che le risorse necessarie non siano lasciate all’autonomia delle scuole, che tradotto significa partita di giro da una voce all’altra.

Altre questioni sono poste concretamente nella sua pagina facebook da R. Cicero «Ove fosse richiesto da un Ds, come è stato per il green pass avremo anche il “referente per il controllo al metal detector”? E se un alunno dovesse essere in possesso di “metallo pericoloso”, che facciamo? Lo portiamo in un’aula di trattenimento e lo segnaliamo agli organi competenti? Oppure la scuola farà convenzioni con servizi di security per la gestione del controllo? Ovviamente attendiamo di leggere la Circolare MIM.

Intanto sento di fare un’ultima considerazione: poichè il metal detector potrà essere utilizzato in una scuola considerata dal Ds in accordo con il Prefetto “a rischio” (leggo nell’articolo sarebbero installati soltanto negli istituti con un maggior rischio), immagino che il personale avrà maggiori tutele giuridiche e diverso trattamento contrattuale.»

R. Cicero pone, un’altra situazione, da noi trattata qualche giorno fa: «Infine, immagino i genitori che dovranno scegliere la scuola per i loro figli che vengono a conoscenza che la scuola di interesse è considerata “a rischio”»!

