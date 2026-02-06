InsegnantiStampa Autore: - 06 Febbraio 2026 / 06 : 53
Gilda Veneziadi Massimo Solerte, Informazione scuola, 5.2.2026.

Scuola, arriva l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola, docente o ATA.

Gilda Venezia

Il recente decreto sicurezza introduce una misura significativa per la protezione del personale scolastico: l’arresto in flagranza di reato per chiunque si renda responsabile di aggressioni nei loro confronti. Questa disposizione, come annunciato dal Ministro Valditara all’ANSA, è immediatamente operativa, bypassando le consuete tempistiche parlamentari e offrendo una risposta rapida e concreta al problema della violenza nelle scuole.

Coinvolgimento dei genitori e studenti fragili

Oltre alla misura repressiva, il decreto prevede un maggiore coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo degli studenti che presentano fragilità. L’obiettivo è creare una sinergia tra scuola e famiglia per affrontare in modo più efficace le problematiche comportamentali e favorire un clima scolastico sereno e costruttivo.

Questa nuova normativa rappresenta un passo importante per tutelare chi lavora quotidianamente per l’istruzione e la crescita dei giovani, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e protetto.

