di Massimo Solerte, Informazione scuola, 5.2.2026.
Violenza nelle scuole: arresto in flagranza per gli aggressori del personale
Il recente decreto sicurezza introduce una misura significativa per la protezione del personale scolastico: l’arresto in flagranza di reato per chiunque si renda responsabile di aggressioni nei loro confronti. Questa disposizione, come annunciato dal Ministro Valditara all’ANSA, è immediatamente operativa, bypassando le consuete tempistiche parlamentari e offrendo una risposta rapida e concreta al problema della violenza nelle scuole.
Oltre alla misura repressiva, il decreto prevede un maggiore coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo degli studenti che presentano fragilità. L’obiettivo è creare una sinergia tra scuola e famiglia per affrontare in modo più efficace le problematiche comportamentali e favorire un clima scolastico sereno e costruttivo.
Questa nuova normativa rappresenta un passo importante per tutelare chi lavora quotidianamente per l’istruzione e la crescita dei giovani, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e protetto.
