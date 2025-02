La Tecnica della scuola, 10.2.2025.

Docente picchiato da un papà, Valditara propone

l’arresto in flagranza di reato alle aggressioni agli insegnanti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha telefonato oggi al Dirigente scolastico per informarsi sulle condizioni di salute del professore aggredito nei giorni scorsi da un genitore su esortazione del figlio.

Le parole di Valditara

Il Ministro ha espresso solidarietà al docente, al dirigente scolastico e a tutta la scuola coinvolta in questo fatto particolarmente grave. Ha, quindi, telefonato al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, proponendo di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico.

“Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione. Il Governo e il Ministro dell’Istruzione e del Merito sono accanto ai docenti e al personale tutto che devono sentire forte la presenza costante delle Istituzioni”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

Giannelli (ANP): “Ringrazio il Ministro per la sensibilità che ha dimostrato: da tempo sostengo che sia necessario equiparare le aggressioni al personale della scuola a quelle perpetrate nei confronti dei sanitari. Il personale della scuola deve essere messo nelle condizioni di svolgere il proprio importante lavoro serenamente, consapevole di essere tutelato e di avere dalla propria parte le Istituzioni e la stragrande maggioranza delle famiglie”.

Violenza sugli insegnanti, Valditara propone l’arresto

