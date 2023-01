Violenza sui docenti, Il MIM può fare molto

dal blog di Gianfranco Scialpi, 26.1.2023.

Violenza sui docenti. Le parole di condanna non incidono. Occorre far uscire i docenti dalla condizione di solitudine. In questo il MIM può fare molto

Violenza sui docenti, le parole e le dichiarazioni non fanno male

Violenza sui docenti. Ogni volta che un insegnante è bullizzato da un genitore o da uno studente, fioccano le dichiarazioni solidarietà e di vicinanza. Ovviamente è un bene che questo avvenga, ma le parole solitamente sono innocue, non fanno male.

L’insegnante ha la possibilità di far valere il suo diritto di pubblico ufficiale offeso e prima ancora di persona ferita nel corpo e nella sua psiche. La procedura è nota a molti, ma purtroppo non sempre è messa in atto. I motivi sono diversi e comunque nei casi specifici possono intersecarsi, fino a restituire una situazione poco chiara.

In sintesi occorre informare tempestivamente con una comunicazione scritta e protocollata il Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza fisica e dell’integrità psichica del suo dipendente. La nota del docente diventa maggiormente stringente per il datore di lavoro, se accompagnata da un certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso. L’ultimo atto spetta al Dirigente scolastico che ha l’obbligo di denuncia.

L’importanza dell’intervento diretto del MIM

Il Ministro G. Valditara ha fatto bene ad esprimere la sua solidarietà alla docente violentata nella sua dignità di donna e pubblico ufficiale. Lo ha fatto però indirettamente. Poteva fare di più: una telefonata, una convocazione una visita pubblica o privata all’insegnante.

Comunque Il MIM può fare molto, tanto. Suggeriamo un’azione semplice ed efficace perché colpisce anche indirettamente le tasche (i genitori dei ragazzi nulli): costituirsi sempre come parte civile, integrando la denuncia penale da sostenere economicamente. Sempre senza ma e senza se. In questo modo si solleva il docente dalle spese per le risarcimento civile (denaro). La doppia decisione costituirebbe un segnale molto importante di vicinanza e di solidarietà concreta verso il docente offeso.

