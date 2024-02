Analogamente la pena per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale viene aumentata se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Il provvedimento è stato fortemente voluto dal ministro Valditara anche a seguito dei sempre più frequenti episodi di violenza nei confronti di docenti e dirigenti scolastici.

Il disegno di legge è stato già approvata dalla Camera ed esaminato dalla Commissione Cultura del Senato.

La Commissione ha operato in “sede redigente” e questo abbrevierà il lavoro dell’aula che non dovrà più riesaminare il ddl articolo per articolo.

Questo significa che con un paio di sedute l’aula potrebbe approvare definitivamente il provvedimento.

Quest’ultimo passaggio è atteso per fine febbraio.