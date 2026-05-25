Visite specialistiche fuori dalla Regione di residenza: malattia anche per i giorni di viaggio

di Velinda Cisternino, Scuola Link, 22.5.2026

Cosa sapere quando il docente deve spostarsi per cure, esami o controlli lontano dalla sede di servizio.

Le visite specialistiche fuori regione possono richiedere non solo il giorno dell’appuntamento medico, ma anche il tempo necessario per raggiungere la struttura sanitaria e rientrare nella sede di lavoro. Per i docenti, il tema riguarda il corretto uso della malattia, dei permessi retribuiti e della documentazione sanitaria. La questione nasce perché il contratto scuola non disciplina in modo esplicito i giorni di viaggio, creando interpretazioni diverse tra istituti.

Visite specialistiche fuori regione e assenza per malattia

Per una visita medica specialistica, una terapia o un accertamento diagnostico, il docente può richiedere l’assenza per malattia quando l’appuntamento rientra nella tutela della salute. Il problema emerge quando la struttura sanitaria si trova molto lontano dalla sede di servizio e il lavoratore deve partire il giorno prima o rientrare il giorno dopo. In questi casi, il viaggio non è un motivo personale separato, ma un’attività necessaria per accedere alla prestazione sanitaria. Obbligare il docente a usare permessi per motivi personali può risultare penalizzante, perché tali permessi hanno finalità diverse e sono limitati.

Cosa ha chiarito il TAR Lazio

La sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 ha richiamato principi importanti: visite, terapie ed esami diagnostici rientrano nella sfera della tutela della salute, anche quando non esiste uno stato patologico evidente. Il tribunale ha evidenziato che i permessi contrattuali non possono sostituire automaticamente l’assenza per malattia, perché hanno natura e scopi differenti. Il tempo di viaggio, quando indispensabile per raggiungere il luogo di cura, è collegato alla visita stessa. Separare la giornata dell’esame dai giorni necessari allo spostamento rischia di comprimere il diritto del lavoratore alla cura, alla prevenzione e alla libera scelta della struttura sanitaria.

Perché serve una regola più chiara nella scuola

Nella scuola manca ancora una norma contrattuale esplicita che regoli i casi di visite specialistiche fuori regione con lunghi spostamenti. Questa incertezza produce decisioni diverse: alcuni istituti accettano la malattia anche per i giorni di viaggio, altri chiedono permessi retribuiti per motivi personali. Una disciplina più precisa nel prossimo CCNL scuola aiuterebbe a evitare conflitti, disparità e interpretazioni restrittive. Il punto centrale resta l’equilibrio tra esigenze organizzative della scuola e tutela del diritto alla salute, soprattutto quando la prestazione medica non sarebbe possibile senza lo spostamento.

Visite specialistiche fuori dalla Regione di residenza: malattia anche per i giorni di viaggio

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