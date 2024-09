di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 25.9.2024.

Voto di condotta e valutazione del comportamento: approvata la legge.. Valditara: “Fino a diecimila euro di sanzione per chi picchia un docente, i soldi andranno alla scuola”

Con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astensioni la Riforma Valditara sul voto di condotta e sulla valutazione del comportamento è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati.

Come abbiamo più volte scritto e chiarito, adesso è necessario che il Governo si attivi al più presto per adottare le misure previste dalla legge.

Quella più delicata e complessa riguarda le modifiche alle regole sulle sospensioni degli studenti per motivi disciplinari.

La legge appena approvata dal Parlamento prevede una vera a e propria modifica dello Statuto degli studenti e delle studentesse per la quale il Governo avrà 180 giorni di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (presumibilmente la metà di ottobre).

Per il ritorno ai giudizi sintetici per gli alunni della primaria sarà invece sufficiente una ordinanza ministeriale per la quale potrebbe bastare anche un solo mese.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato intervistato ai microfoni di Rai Radio Uno. In questa occasione ha discusso in merito alle nuove norme sul voto in condotta e in generale sulle norme che regolano il nuovo anno scolastico 2024/2025.

Riforma voto in condotta e valutazione, cosa cambierà?

La riforma reintroduce il voto numerico per la condotta nelle scuole medie e superiori, sostituendo il precedente giudizio sintetico, che rimarrà solo per le scuole primarie. Il voto in condotta farà media con le altre materie​.

Nelle secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che non raggiungono almeno sei in condotta saranno bocciati. Un voto di sei comporterà l’assegnazione di un compito critico sull’educazione civica, mentre un voto inferiore a sei comporterà la bocciatura automatica. Inoltre, chi non supera l’otto in condotta perderà fino a tre punti di credito scolastico, influendo sul voto di maturità​.

Le sospensioni fino a due giorni prevedono attività educative alternative e una verifica finale. Per sospensioni superiori a due giorni, gli studenti dovranno partecipare ad attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate​.

Sono introdotte anche multe per i reati commessi contro il personale scolastico, con importi che variano da 500 a 10.000 euro. Queste sanzioni mirano a tutelare maggiormente il personale scolastico.

Quello che qui pubblichiamo è il testo del ddl così come approvato dalla Camera il 25 settembre 2024

Voto di condotta e valutazione del comportamento: approvata la legge

ultima modifica: da