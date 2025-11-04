dal blog di Gianfranco Scialpi, 3.11.2025.

I portafogli dei docenti dicono altro. Dichiarazione vaga e distante dalla realtà. L’inchiesta di Gabanelli e Ravizza parla di una perdita significativa del potere d’acquisto

P. Zangrillo “Abbiamo alzato gli stipendi!” Dichiarazione vaga e lontana dalla realtà

P. Zangrillo “Abbiamo alzato gli stipendi!” Questa mattina il quotidiano La Verità ha pubblicato un’intervista al Ministro della Pubblica amministrazione. Chiaro il titolo che abbiamo riportato. Esplicito l’attacco alla Cgil (“…e abbiamo isolato Landini“) che invece si è opposta alla firma di contratti poco dignitosi, a differenza della Cisl e Uil (enti locali) che invece hanno espresso disponibilità.

L’intervista ripresa da agenzianova.com ovviamente si riferisce all’intero comparto pubblico e agli enti locali. P. Zangrillo accusa il sindacato di Landini di fare politica, perché invece di concentrarsi sul merito ha trasformato la sua azione in un’ opposizione ideologica al Governo.

In sintesi l’intervento del Ministro. Riflettiamo su due aspetti. Difficile comprendere cosa intende P. Zangrillo con la questione di merito. La Cgil ha sempre contestato le cifre insufficienti a coprire l’inflazione reale. Quando il Ministro, inoltre dichiara di aver alzato gli stipendi, afferma una cosa vera. Ogni contratto dà qualche soldo in più ai lavoratori. La questione nasce se la cifra distribuita è contestualizzata con l’andamento dell’inflazione. E qui i numeri parlano chiaro: stipendi alzati del 6%, a fronte di un costo della vita vicino al 18%. L’inchiesta di Gabanelli e Ravizza, sulla quale ci siamo soffermati qualche giorno fa non lascia dubbi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zangrillo: “Abbiamo alzato gli stipendi!”

ultima modifica: da