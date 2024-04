Il dirigente scolastico dà 3 giorni di tempo per reclamare avverso la graduatoria interna di Istituto.

Ma la norma prevede 10 giorni di tempo.

Una nostra lettrice ci invia la circolare emanata dal suo dirigente scolastico e ci chiede se è legittimo dare soli 3 giorni di tempo per reclamare avverso le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Rispondiamo che il CCNI mobilità 2022-2025 all’art.17, con assoluta chiarezza, dà 10 giorni di tempo per la presentazione del reclamo.