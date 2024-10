L’esercito di 142.364 iscritti in 1.a fascia per il sostegno per il fabbisogno dei posti in deroga.

L’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024 prevede all’articolo 3 prevede che “Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ….”

Per questi ultimi (iscritti in seconda fascia), secondo le stime del DL 71/24, come ricordato anche dal ministro Valditara, gli iscritti dovrebbero essere 85mila, anche se in via ufficiosa si sa che gli iscritti ai corsi INDIRE sono attualmente circa 54mila.

I docenti di sostegno iscritti in prima fascia, dove è prescritto il possesso del diploma di specializzazione, sono esattamente 142.364, ripartiti in quattro gradi di scuola: 13.298 (scuola dell’infanzia), 28.546 (scuola primaria), 35.112 (secondaria I grado) e 65.408 (secondaria II grado).

Il settore dell’infanzia con solo il 9,3% di tutti gli iscritti, è il grado di scuola in situazione più critica, come ha anche rilevato il ministro, tanto che, soprattutto in diverse province settentrionali, non sempre copre il fabbisogno e richiede l’integrazione degli iscritti in seconda fascia, privi di specializzazione.

Anche la scuola primaria con il 20,1%, complessivo di iscritti, in talune province settentrionali non riesce a coprire completamente il fabbisogno in considerazione dell’ampiezza del settore dove sono iscritti molti alunni con disabilità.

La secondaria di I grado, con il 24,7% di iscritti rispetto al totale, riesce a coprire sufficientemente il minor fabbisogno del settore.

Con il 45,9% di iscritti sul totale, la secondaria di II grado dovrebbe assicurare, in linea di massima, l’intero fabbisogno di docenti per il sostegno agli studenti con disabilità.

