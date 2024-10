inviato dal Movimento IdoneInsieme, 13.10.2024.

Il Movimento IdoneInsieme annuncia una serie di presidi davanti a ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) d’Italia venerdì 18 ottobre alle ore 15:00.

Sono ormai trascorsi oltre 40 giorni dalle proteste che hanno visto centinaia di docenti mobilitarsi in tutta Italia lo scorso 30 agosto davanti agli Uffici Scolastici Regionali e le promesse di scorrimento delle GM concorso 2020 non sono state soddisfatte, se non con poche eccezioni e in numero minimo rispetto alle possibilità assunzionali. Per questo motivo e anche in previsione del nuovo bando PNRR, il movimento ritiene sia giunta l’ora di mobilitarsi nuovamente e scendere in piazza.

Con questa manifestazione, organizzata con il supporto e l’adesione delle più importanti sigle sindacali, il Movimento IdoneInsieme intende esortare ogni USR a recepire le nostre istanze e ad agire in modo concreto e tempestivo per costruire un sistema educativo equo, efficiente e rispettoso del lavoro dei docenti.

Movimento IdoneInsieme concorso 2020

