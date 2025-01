A rischio le gite scolastiche

di Massimo Solerte, Informazione scuola, 15.1.2025.

Gite scolastiche, costi sempre più alti e culpa in vigilando che scoraggia i docenti accompagnatori. L’aumento dei prezzi e le difficoltà organizzative stanno trasformando le gite scolastiche in un privilegio per pochi.

Le gite scolastiche, da sempre considerate un momento fondamentale per l’educazione e la socializzazione degli studenti, stanno attraversando una crisi senza precedenti. L’impennata dei costi, l’eccessiva burocrazia e le crescenti responsabilità per i docenti accompagnatori stanno mettendo a rischio questa tradizione educativa. La situazione, già critica, solleva interrogativi sul futuro di queste esperienze formative, che rischiano di diventare sempre meno accessibili per molte famiglie italiane.

Gite scolastiche e l’aumento dei costi: un ostacolo per famiglie e scuole

Negli ultimi anni, il settore turistico ha registrato un incremento significativo dei prezzi, e le gite scolastiche non fanno eccezione. Trasporti, alloggi e servizi hanno subito rincari che si ripercuotono direttamente sulle famiglie. Le quote di partecipazione sono diventate proibitive per molti, con il risultato che sempre più studenti provenienti da concorsi economici svantaggiati rischiano di essere esclusi.

Le gite, un tempo considerato un diritto educativo per tutti, stanno diventando un lusso riservato a pochi. “Non possiamo permetterci di pagare queste cifre”, lamentano molti genitori, preoccupati per l’impatto che questa esclusione potrebbe avere sul percorso formativo dei loro figli.

La burocrazia: un freno all’organizzazione

Oltre ai costi, le scuole devono affrontare una complessa rete di vincoli burocratici che rallenta e complica l’organizzazione delle gite. L’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e di affidarsi alle stazioni appaltanti per i viaggi più costosi rappresenta un ulteriore ostacolo. Questo sistema, pensato per garantire trasparenza e legalità, si traduce spesso in un aggravio di lavoro per gli istituti scolastici, già alle prese con risorse limitate.

“Organizzare una gita è diventato un percorso a ostacoli”, afferma un docente, sottolineando come la burocrazia rischi di soffocare l’iniziativa delle scuole. Anche la recente deroga temporanea all’obbligo delle stazioni appaltanti non sembra essere una soluzione definitiva, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro.

La responsabilità dei docenti, colpa nel vigilare: un ulteriore deterrente

Un altro elemento critico è rappresentato dalle responsabilità legali a cui sono esposti i docenti accompagnatori. La cosiddetta “colpa nel vigilare” pesa come una spada di Damocle su molti insegnanti, che temono di dover rispondere personalmente in caso di incidenti o imprevisti durante la gita. Questa situazione sta portando sempre più docenti a rinunciare al ruolo di accompagnatori, rendendo ancora più difficile l’organizzazione dei viaggi scolastici.

Il personale scolastico chiede da tempo maggiori tutele da parte del Ministero dell’Istruzione, ma finora le risposte sono state insufficienti. La mancanza di garanzie rischia di compromettere ulteriormente la disponibilità dei docenti a partecipare a queste iniziative.

Il futuro delle gite scolastiche: tra sostenibilità e inclusione

Il futuro delle gite scolastiche appare incerto. Per garantire che queste esperienze formative restino accessibili a tutti gli studenti, è necessario ripensare il sistema in termini di sostenibilità ed equità. Un primo passo potrebbe essere quello di affidare l’organizzazione alle strutture regionali del Ministero dell’Istruzione, semplificando le procedure e riducendo i costi. Tuttavia, questa soluzione richiede un impegno concreto e un coordinamento da parte delle istituzioni.

Le gite scolastiche non sono solo un momento di svago, ma rappresentano un’opportunità unica per ampliare gli orizzonti culturali e sociali degli studenti. Rinunciarvi significherebbe privare i giovani di esperienze che contribuiscono alla loro crescita personale e collettiva.

Una scuola davvero inclusiva deve essere in grado di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, indipendentemente dal reddito familiare o dalla complessità organizzativa. Solo così sarà possibile preservare una tradizione educativa che ha arricchito generazioni di studenti italiani.