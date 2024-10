Abilitazione classi di concorso accorpate

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 9.10.2024.

Abilitazioni, se la conseguo per una classe accorpata, l’ho conseguita anche per l’altra?

Con il DM n. 255/2023 il ministero dell’Istruzione ha proceduto alla razionalizzazione e accorpamento di alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado.

E quindi?

Se io, per esempio, mi sto abilitando nella “vecchia” classe AB24 – inglese nelle scuole superiori, in che situazione mi trovo? Ssecondo l’art. 4/4 del DM “I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso”. E quindi sarò abilitato anche per la classe AB25.

Cosa riporterà la mia abilitazione?

Probabilmente solo la “vecchia” classe in cui mi sto abilitando. Ma questo non è un problema. Visto l’articolo sopracitato del DM, con una semplice autocertificaziopne posso dichiarare il possesso dell’altra abilitazione.

Ovviamente se prendo l’abilitazione per AB24 non risulterò abilitato anche per altre lingue. Potrò insegnare alle medie ed alle superiori solo per la lingua inglese.

