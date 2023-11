di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 6.11.2023.

Quando partiranno e quando finiranno i corsi abilitanti che partiranno ora? Cerchiamo di fare chiarezza.

I corsi da 60 CFU

Per svolgersi correttamente dovrebbero partire nel mese di settembre. Hanno un impegno simile a quello del TFA, per cui se partono in tempo dovrebbero prevedere un impegno che potrebbe quantificarsi in due massimo tre pomeriggi alla settimana. Se dovessero partire a gennaio o peggio a febbraio, difficilmente potrebbero finire in tempo per le nomine del prossimo anno scolastico.

I corsi da 30 o 36 CFU

Si possono svolgere più facilmente nella parte che ci resta del 2023/24. Se si ipotizza un inizio a fine gennaio, massimo inizio febbraio (bisogna pensare che ci vogliono dei tempi tecnici per la pubblicazione del bando e lo svolgimento di eventuali prove di selezione), si può ipotizzare di arrivare al termine del percorso entro la fine di giugno. Ci si potrebbe iscrivere all’aggiornamento delle GPS in prima fascia con riserva e probabilmente si potrebbe arrivare in tempo a sciogliere la riserva nel mese di luglio. Se i corsi dovessero partire dopo sarebbe difficile fare in tempo per le nomine GPS del prossimo anno.

