La Commissione Bilancio ha approvato un emendamento al decreto Milleproroghe per il riallineamento delle GAE alle GPS.

Aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che permetterà di riallineare l’aggiornamento delle GAE con quello delle GPS: le nuove GAE, infatti, secondo il nuovo emendamento (che accorpa le 2 diverse proposte presentate da Lega e Fratelli d’Italia) avranno validità biennale, vale a dire per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26. La votazione finale per la conversione in legge del decreto Milleproroghe è prevista per lunedì 19 febbraio.

Aggiornamento GAE, il testo dell’emendamento al decreto Milleproroghe

Il testo dell’emendamento 5.37, secondo la nuova formulazione, conferma anche l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA nel 2024, probabilmente tra maggio e giugno: chi accede alle graduatorie come nuovo inserimento, avrà la possibilità di ottenere entro un anno le nuove certificazioni di competenza informatica previste dal CCNL. Riportiamo qui di seguito il testo integrale dell’emendamento: ‘Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale»; al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime. 3- quater. All’articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all’anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024»’.

L’aggiornamento delle GAE precederà quello delle GPS

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione dell’informativa ai sindacati sulla bozza di ordinanza riguardante l’aggiornamento delle GPS, ha spiegato che la procedura di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento precederà quella relativa alla riapertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La finestra temporale per la presentazione delle domande, rispetto a quella prevista per l’aggiornamento delle GPS, sarà più breve: 15 giorni per le Graduatorie ad Esaurimento, 20 per le GPS. Il Ministero ha, comunque, manifestato la propria volontà di anticipare entrambe le procedure rispetto allo scorso biennio.

