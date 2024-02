di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 25.2.2024.

Il CSPI nell’esprimere parere favorevole sulla bozza dell’O.M. concernente le GAE, ha evidenziato l’opportunità fondamentale per un efficace funzionamento del sistema scolastico nazionale, “l’utilizzo di regole definite e chiare che garantiscano tempestività e trasparenza per il reclutamento di personale a tempo determinato per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili, oltre che delle supplenze temporanee, alfine di garantire il diritto allo studio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti sin dai primi giorni di lezione e la continuità didattica per l’intero anno scolastico”.

GAE e GPS

Il CSPI invita il ministero a pubblicare le due ordinanze con un certo margine di tempo pur mantenendo invariati i giorni a disposizione per la presentazione delle relative domande;

Sperimentazione Montessori

Il CSPI, in merito alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione nazionale di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori, auspica la possibilità per le scuole interessate di avvalersi di apposite graduatorie di docenti specializzati, come già avviene per la scuola primaria e per questo predisporre delle graduatorie specifiche.

Docenti sentenza sfavorevole

In merito a quanto espressamente disposto nella bozza dell’O.M. all’art. 6 comma 1 lettera b, nella parte dove dispone che “coloro i quali sono iscritti con riserva in graduatoria a esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti” di specificare che “il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole.”

Aggiornamento GAE: il parere del CSPI

ultima modifica: da