Sulla pagina riservata al prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 il Ministero ha reso disponibile anche una funzione “Consistenza aspiranti in graduatoria“.

Ricordiamo che le domande per l’aggiornamento di queste graduatorie dovranno essere presentate per via telematica entro il 15 marzo 2024 (h. 23,59) attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Con le stesse modalità telematiche, sarà possibile effettuare la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto di prima fascia secondo le tempistiche che verranno comunicate con successivo avviso.

La funzione “Consistenza aspiranti in graduatoria” riporta il numero di aspiranti presente in graduatoria per provincia e fascia: essa permette di visualizzare il numero di aspiranti a pieno titolo calcolati al mese di febbraio 2024, dopo la cancellazione dei titolari e rinunciatari dalla specifica graduatoria di immissione in ruolo e degli aspiranti con più di 67 anni al 1° settembre 2024.

Tra gli aspiranti risulta ancora conteggiato il personale immesso in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024 in altra classe di concorso o per altro grado, in quanto – in base a quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – potrà essere cancellato soltanto all’esito positivo del periodo annuale di prova in servizio.

Per prendere visione della consistenza di eventuali aspiranti inclusi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo o a causa di contenzioso pendente, cliccare qui.

Nel file, l’informazione di interesse è riportata solo se per la specifica provincia, graduatoria e fascia, esiste almeno un aspirante incluso con riserva.

Queste le voci presenti nell’applicazione: