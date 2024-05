In seguito al DM 255 del 22 dicembre 2023 sull’accorpamento delle classi di concorso, ci sarà qualche novità riguardo la suddivisione delle classi di concorso per chi già era inserito o per chi è di nuovo inserimento?

A rispondere nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 3 maggio, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Effettivamente una delle novità che avrebbe potuto impattare sulle Gps è proprio il DM 255 del 22 dicembre 2023, cioè l’accorpamento di alcune classi di concorso che fa abilitare, per esempio, un docente abilitato in Arte e immagini nella scuola secondaria di I grado con quella abilitazione, oltre ad avere l’abilitazione per il I grado, avrà anche l’abilitazione per la ex A017. Dunque la A01 ed ex A017 andranno a confluire in un’unica classe di concorso che darà l’abilitazione sia alla secondaria di primo grado sia alla secondaria di secondo grado.

Nelle Gps, e specificata nelle due bozze di Ordinanza che sono state rese pubbliche, in particolare la seconda che è stata vagliata dal CSPI si fa riferimento alle classi di concorso che saranno le vecchie, senza gli accorpamenti. Per cui il docente che vuole entrare nella A01 entrerà nella vecchia A01 Arte e immagine della vecchia scuola secondaria di primo grado e dovrà fare l’inserimento nella A017 per la secondaria di secondo grado Disegno e Storia dell’Arte, però se abilitata in una delle due (ecco la novità) entra in prima fascia in tutte e due, cioè l’accorpamento dal punto di vista dell’abilitazione sarà effettivo in queste nuove Gps. Le classi di concorso rimangono separate e distinte alla vecchia maniera, cioè senza un accorpamento vero e proprio però l’abilitazione basta averla in uno dei due gradi che si può spendere in entrambe. Dunque ai fini abilitanti l’accorpamento darà questo esito favorevole.

Stessa cosa vale per la A012 e la A022 cioè Italiano e Storia per la secondaria di secondo grado e A022 per la secondaria di primo grado. Chi è abilitato in una si abilita di fatto anche nell’altra ed entrerà in prima fascia sia nella A012 che nella A022. Dunque rimangono le vecchie classi di concorso però l’accorpamento dell’abilitazione varrà per entrare in prima fascia in entrambe le classi di concorso.

Basta andare a guardare la tabella relativa al decreto ministeriale 255/2023 per capire di cosa si tratta”.

Aggiornamento Gps 2024/26, accorpamento classi di concorso: le novità

