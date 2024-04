Aggiornamento GPS 2024/26, le FAQ

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 12.4.2024.

Aggiornamento, trasferimento e nuove inclusioni GPS prima e seconda fascia biennio 2024/2026.

Quasi certamente la prossima settimana sarà dato il via, con la pubblicazione dell’O.M., alle domande di prima e seconda fascia delle GPS con tutte le novità previste e in parte anticipate dai sindacati dopo l’incontro del 3 aprile 2024. Qui di seguito le risposte ad alcune FAQ elaborate dalla nostra redazione.

D1) Quali requisiti sono richiesti per accedere in prima fascia posto comune?

R) Per accedere in prima fascia i candidati devono avere l’abilitazione all’insegnamento

Per la scuola dell’infanzia e primaria è rappresentata dalla laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02;

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è rappresentata dall’abilitazione conseguita nell’insegnamento per la classe di concorso per la quale ha il titolo di studio.

D2) Per i candidati che hanno conseguito l’abilitazione a seguito del superamento di un concorso, è previsto qualche punteggio?

R) Fra le modifiche intervenute nelle tabelle di valutazione sembra sia previsto un punteggio aggiuntivo per l’abilitazione conseguita a seguito del superamento di un concorso

D3) Quali requisiti sono richiesti per accedere in prima fascia posto sostegno ?

R) Per accedere alla prima fascia sostegno occorre avere il titolo di specializzazione sul sostegno nello specifico indirizzo di specializzazione (infanzia, primaria, primo o secondo grado)

D4) Quali requisiti sono richiesti per accedere in seconda fascia posto comune?

R) Fra le novità previste è stato eliminato il possesso dei 24 CFU per cui:

Per la scuola dell’infanzia e primaria possono iscriversi gli studenti al terzo anno o successivi della facoltà di scienze della formazione, anche fuori corso, purché abbiano 150 CFU.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado possono iscriversi i soggetti in possesso del titolo di studio specifico per la classe di concorso per il quale producono domanda (laurea o diploma ITP)

D5) Quali requisiti sono richiesti per accedere in seconda fascia posto sostegno ?

R) Possono iscriversi i soggetti che hanno svolto almeno tre anni di servizio nello specifico grado di scuola senza titolo di specializzazione.

D6) Come va considerato l’anno di servizio al fine del conteggio dei tre anni?

R) Al fine di poter accedere alla seconda fascia sostegno i tre anni di servizio vanno considerati secondo quanto disposto dalla legge 124 del 1999; avere almeno 180 giorni per anno scolastico o almeno aver prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali.

D7) I soggetti che stanno frequentando l’VIII ciclo di specializzazione possono iscriversi in prima fascia?

R) Possono iscriversi ma con riserva; la stessa deve essere sciolta entro il 30 giugno del 2024. Qualora non dovesse essere sciolta, si è iscritti nella fascia spettante in base ai titoli dichiarati.

D8) I soggetti che hanno conseguito il titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno all’estero possono iscriversi in prima fascia?

R) Si. Possono iscriversi in prima fascia se hanno ottenuto già il riconoscimento del titolo in Italia, nel caso non l’avessero ancora ottenuto, devono dichiarare entro la scadenza della domanda di aver presentato domanda di riconoscimento, nel qual caso saranno inseriti con riserva.

D9) I soggetti che hanno conseguito l’abilitazione o il titolo di specializzazione all’estero inseriti con riserva come saranno inseriti nella relativa graduatoria?

R) Secondo quando si è appreso dai sindacati dopo l’incontro del 3 aprile 2024, i soggetti in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione conseguito all’estero, saranno inseriti non più in graduatoria aggiuntiva, ma a pettine in base al punteggio spettante. Inoltre è prevista la possibilità di poter ricevere il contratto a tempo determinato per le supplenze fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

D10) I docenti abilitati in una delle classi accorpate a norma del decreto 255 del 2023 possono fare domanda per l’inserimento in prima fascia per una sola classe di concorso?

R) No. I docenti che hanno il titolo di studio e la relativa abilitazione per una delle classi accorpate, possono presentare la domanda per le distinte graduatorie delle classi di concorso accorpate es. (un docente in possesso del titolo di studio per la classe di concorso A.07 accorpata alla classe di concorso A-01, può fare domanda per essere inserito nelle due le classi di concorso)

D11) I docenti che hanno superato il concorso di educazione motoria nella scuola primaria, qualora non dovessero rientrare tra i docenti con nomina in ruolo, possono presentare domanda in GPS e per quale fascia?

R) Premesso che il concorso per educazione motoria nella scuola primaria prevede il conseguimento dell’abilitazione, per chi lo superi e non dovesse rientrare fra i vincitori, può presentare la domanda per la prima fascia GPS educazione motoria per la scuola primaria.

D12) C’è la possibilità di iscriversi in seconda fascia per la scuola primaria per i docenti che hanno partecipato al concorso per educazione motoria nella scuola primaria?

R) Non esiste la seconda fascia educazione motoria scuola primaria giacché, per partecipare al suddetto concorso, era prevista la laurea nella classe di concorso A48 o A49. I soggetti, che non hanno superato il concorso per l’educazione motoria nella scuola primaria, possono presentare domanda per tutte e due le classi di concorso in considerazione che sono state accorpate nell’unica classe di concorso A-048.

D13) I docenti già inseriti in GPS possono cambiare provincia?

R) I docenti inseriti già in GPS, all’atto della domanda possono cambiare provincia prestando attenzione che è possibile iscriversi in una sola provincia.

D14) I docenti inseriti in GAE possono iscriversi nelle GPS?

R) Possono iscriversi nella stessa provincia o in una diversa i docenti inseriti nelle GAE purché non presentino domanda per la stessa classe di concorso dove sono inseriti nella GAE.

