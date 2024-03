di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 9.3.2024.

L’aggiornamento delle GPS non tarderà ad arrivare, appuntamento fissato alla fine di marzo ed entro la prima metà di aprile. Data presunta dell’aggiornamento GPS 2024-2026 è dal 25 marzo al 13 aprile, ma si attende ancora l’ufficialità per questa importantissima operazione.

Aggiornamento GAE scade il 15 marzo

Entro il prossimo 15 marzo, gli aspiranti inseriti in GAE, potranno aggiornare la loro posizione in graduatoria oppure potranno fare domanda di permanenza o, ancora, potranno fare domanda di trasferimento in altra provincia. Per la domanda delle GAE esiste anche la funzione di reinserimento per coloro che, essendo stati inseriti in passato nelle GAE, sono stati esclusi per non avere fatto l’aggiornamento. Il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole.

GPS I fascia con riserva

Con la prossima riapertura delle GPS 2024-2026, potranno essere inseriti in I fascia GPS con riserva due categorie di aspiranti, coloro che stanno concludendo il TFA sostegno VIII ciclo e coloro che stanno per conseguire una abilitazione all’insegnamento, compresi i prossimi laureati in Scienze della Formazione Primaria che andranno in I fascia GPS scuola primaria e infanzia. Entro la fine di giugno e la metà del mese di luglio la suddetta riserva potrà essere sciolta con permanenza effettiva in I fascia per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Ovviamente la I fascia sarà acquisita in GPS e corrisponderà alla II fascia in Graduatorie di Istituto per le supplenze brevi.

GAE E GPS scelta delle scuole

Per quanto riguarda le GPS in fase di aggiornamento delle graduatorie si potrà anche compilare la sezione scelta delle scuole per la graduatoria di Istituto di II e III fascia. Mentre per le GAE, dopo la scadenza dell’aggiornamento del 15 marzo, ci sarà una finestra di apertura per la compilazione del modello B di scelta delle scuole. In buona sostanza per chi è inserito nelle GAE ci sarà un successivo avviso che indicherà la tempistica per la scelta delle scuole, attraverso la compilazione del MODELLO B.

Di norma tale periodo di compilazione è giugno o luglio, dopo lo scioglimento di eventuali riserve.

